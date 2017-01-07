ملحم زين يحتفل بعيد ميلاد ابنه مع لاعب كرة السلة فادي الخطيب

بطريقة مميزة جداً، احتفل النجم اللبناني ملحم زين بعيد ميلاد ابنه “علي” السابع، حيث ظهر في الفيديو الذي نشره “زين” على صفحته الخاصة عبر موقع انستغرام وهو يحتفل بعيد ميلاد نجله في ملعب الهومنتمن وسط لاعبي الفريق.

علي، ابن ملحم زين توسط لاعب كرة السلة ونجم فريق الهومنتمن فادي الخطيب وظهر الاخير وهو يغني Happy Birthday to Ali كما ظهر بعض اللاعبين الى جانبه اضافة الى ملحم زين وبعض الاشخاص. وعلق ملحم على الفيديو قائلاً: “العمر كلو علوش.. الله لايحرمني منك ومن طيبتك وضلك مالي عليّ الدنيا انت واخواتك

ملحم زين نشر صورة تجمعه مع نجله وهو يرتدي قميص فريق هومنتمن رقم 15 اي الرقم الذي يرتديه فادي الخطيب وقال: “الله يديمك أخ وصديق وتضلك رافع راس لبنان بالعالم كله شكرا tiger فادي الخطيب”.

نذكر ان ملحم زين متزوج من “تماني علي سالم البيض” ولهما ثلاث اولاد هم علي وفاطمة وحسين.

موقع بصراحة