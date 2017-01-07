نوال الزغبي بين الجزائر وباريس وقريباً في اراب آيدول

تحيي النجمة نوال الزغبي لمناسبة عيد الحبّ حفلتين، الاولى في 17 من شباط / فبراير في قصر المؤتمرات في الجزائر، وهي الفنانة العربية الاولى التي تغنّي فيه، وسيكون لحفلها المنتظر حملة إعلانية ضخمة في الجزائر، اما الحفل الثاني فسيكون في 18 شباط / فبراير في قصر المؤتمرات في باريس ومعها الفنان وائل جسار.

هذا وتحلّ نوال مساء هذا الجمعة في 13 كانون الثاني / يناير ضيفة على برنامج “كل يوم جمعة” مع الاعلاميّ عمرو أديب والذي يعرض على كل من قناة “او ان تيفي” المصرية وقناة “أبو ظبي”، وكما وتحضّر لتصوير فيديو كليب لأغنيتها الخليجيّة السينغل مع المخرج جو بو عيد، والتي ستطرحها خلال الاسابيع المقبلة من إنتاج “ام بي سي” والتي ستطلقها حينما تطلّ كضيفة على برنامج آراب آيدول.

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