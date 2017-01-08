الفيس بوك يبحث عن المفقودين

قرر القائمون على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طرح خدمة جديدة بمناسبة العام الجديد. الخدمة الجديدة هي “البحث عن المفقودين”، وطرحها المسئولون في “فيسبوك” لمساعدة الآباء والأمهات الذين فقدوا أطفالهم في فرنسا.

ومن خلال الخدمة الجديد، سيتمكن الآباء والأمهات من توسيع دائرة البحث عن أطفالهم، وتقديم يد العون لهم. وحسب موقع “BFMTV” فالخدمة بدأت في العمل بفرنسا، ويتم من خلالها البحث عن الأطفال المفقودين في جميع أنحاء فرنسا، ومن المقرر تعميمها على مستوى العالم.

وعند العثور على الأطفال يتم تهدئتهم من خوفهم لإعادة البسمة إليهم من خلال إعادتهم لذويهم مع إهدائهم أجمل الهدايا والألعاب المحببة إليهم.