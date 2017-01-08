شاب بريطاني في الـ20 من عمره… حامل!

أعلن شاب بريطاني يبلغ من العمر 20 عاماً أنه حامل، ليصير بالتالي أول رجل في بريطانيا يكشف عن أنه ينتظر مولوداً.

وفي التفاصيل، يعيش هايدن كروس منذ 3 سنوات كرجل، هو في الأصل فتاة، إلا انه لم يخضع بعد لعملية التحوّل الجنسي كي ينجب طفلاً.

والجدير بالذكر، أن كروس هو من الناحية القانونية ذكر، وقد بدأ يخضع للعلاج الهرموني اللازم، وقرّر الآن أن ينجب طفلاً قبل عملية التحوّل.

توازيا، كروس هو الآن في الشهر الرابع من الحمل، وذلك بعدما عثر على متبرّع للحيوانات المنوية من خلال الفيسبوك.

وبمجرّد أن يضع الشاب مولوده سيخضع بعد ذلك لعملية جراحية لإزالة الثديين والمبيضين.

وفي حديث مع The Sun شدّد الشاب على أنه يتطلع الى أن يصبح والداً ولكنه يعاني من بعض التغيّرات الجسدية.

المصدر: موقع LBC