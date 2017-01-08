ميشيل اوباما بالثوب الاحمر…ما القصد منه

ختارت ميشيل أوباما أن تنهي دورها كسيدة أولى للولايات المتحدة الأميركية من خلال إطلالة باللون الأحمر حملت توقيع المصمم الأميركي ذات الأصول الكوبية نارسيزو رودريغيز. وكانت أوباما قد ظهرت في آخر كلمة رسميّة ألقتها يوم أمس، خلال مناسبة لتكريم المرشدين التربويين للمدارس الثانوية، بثوب أحمر بسيط خالٍ من الزخرفات تميّز بلونه الموحّد ولكن لافت لتترك إطلالتها ذكرى سوف تبقى محفورة لفترة طويلة في الأذهان عن امرأة قويّة، مقدامة وواثقة من نفسها.

وقد استطاعت ميشيل أوباما طوال مدة وجودها في البيت الأبيض أن تثبت كونها امرأة أنيقة بكلّ ما لهذه الكلمة من معنى. وهي سبق أن اعتمدت اللون الأحمر في أزيائها بهدف لفت انتباه جمهورها في أكثر من مناسبة، نتذكّر منها إطلالتها في تشرين الثاني من العام 2008 بثوب أحمر وأسود حمل توقيع دار Narciso Rodriguez أيضاً، وقد أطلق عليه نقّاد الموضة حينها اسم “الثوب الشعلة” وأشاروا إلى أنه كان طريقة أوباما في أن تكون هي نفسها دون أن تترك المجال للآخرين في تحديد صورتها كسيدة أولى.

وكانت أوباما ظهرت بثوب أحمر وأسود آخر لفت إليه الأنظار في العام 2011 خلال عشاء رسمي بحضور الرئيس الصيني. وقد حمل ثوبها حينها توقيع المصمم البريطاني ألكسندر ماكوين أثار لغطاً حول ارتدائها أزياءً لمصممين غير أميركيين فردّت حينها بالقول: “أحب التنويع في أزيائي مما يستدعي استعانتي بمصممين مختلفين، فأنا مثل جميع النساء أحبّ التجدد في هذا المجال ولا أختلف عنهن سوى بأن إطلالاتي تخضع لتعليقات عديدة من جانب الجمهور”.

ونتذكّر أيضاً الثوب الأحمر الذي ارتدته أوباما خلال حفل Inaugural Ball 2013 والذي حمل توقيع المصمم الكندي ذي الأصول الصينية جيسون وو Jason Wu والذي تميّز بتصميمه العاري الكتفين وقماشه المنسدل.

(العربية)