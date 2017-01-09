هل كنتِ تلاحظين مؤخراً أن رموشكِ تتساقط؟! .. هل قلَّت كثافة رموشكِ عما كانت عليه بالسابق؟! .. هل ترغبين بالحصول على رموشٍ صحيةٍ وبرَّاقة؟! إليكِ 5 نصائح للحصول على رموشٍ جذَّابة ..

1- الماء البارد هو الأفضل .. إغسلي عينيكِ بالماءِ البارد يومياً، لأن الماء البارد يعمل على إنعاش العيون والرموش، كما يُقلل من الإحساس بالإلتهاب أو الإحمرار في العين.

2- الزيوت الطبيعية لتطويل الرموش .. احرصي على استخدام الزيوت الطبيعية التي تعمل على تطويل الرموش، ومنها زيت الخروع وزيت الكافور .. ضعي كميةً قليلةً من زيت الخروع أو زيت الكافور في راحةِ يدكِ لتدفئة الزيت، ثم اغمسي إصبعكِ في الزيت ودلكي رموشكِ مع الحرص على عدم وصول الزيت إلى داخل العين لتجنب حدوث الإلتهابات.

3- النوم ضروري جداً .. يجب أن تحصلي على قدرٍ كافٍ من ساعاتِ النوم يومياً (حوالي 8 ساعات) للحفاظ على نضارة عينيكِ ورموشكِ، وتجنبي أيضاً السهر لوقتٍ متأخرٍ في الليل حتى لا تبدو عينيكِ مجهدتين في الصباح.

4- الأغذية المفيدة للرموش .. احرصي أيضاً على تناول الأغذيةِ المفيدةِ لنمو الرموش، وعلى رأسها الفواكه والخضروات الغنية بفيتامينات (أ)، و (ب)، و (ج)، وكذلك زيت الزيتون وزيت اللوز، وزيت جوز الهند.

5. عادات سيئة تُسقط الرموش .. ابتعدي عن العادات السيئة التي تزيد من تساقط الرموش، ومنها حك العين باليد، وكثرة التعرض للشمس خصوصاً في فصل الصيف، أو النوم بدون إزالة مكياج العين، وإذا كنتِ تضعين الماسكارا بصورةٍ يومية، فمن الأفضل تخصيص يومين في الأسبوع دون وضع الماسكارا لإعطاء الفرصةِ للرموشِ الطبيعية كي تتنفس، وكذلك احرصي على اختيار قلم العيون بحيث يكون طرياً وليناً على العين عند استخدامه في تحديد العيون لأن القلم الجاف يجعل الرموش تتساقط ولا تنمو بشكل طبيعي على المدى الطويل.

هل أعجبتكِ هذه الـ5 نصائح للحصول على رموش جذَّابة؟! .. هل ستتبعينها؟! .. شاركينا برأيكِ