بالفيديو : لحظة انفجار نيزك في سماء روسيا!

دلال ديب

انتشرت على شبكة الانترنت مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار نيزك فوق مقاطعة (أرخانغلسك) شمالي روسيا.

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