“تانغو الفرزلي” في رقص النجوم

ثلاث سهرات فقط ويُعلن عن إسم نجم أو نجمة الموسم الرابع من “رقص النجوم” في ظلّ احتدام المنافسة بين فاليري أبو شقرا، بديع أبو شقرا ومارك حاتم الذين يتسابقون على نيل علامة عشرة من أعضاء لجنة التحكيم، الذين صاروا بدورهم يفتشون وكما يقول المثل اللبناني “بالسراج والفتيلة” عن أخطاء تذكر أو تعليقات على أدائهم الذي يكاد يكون كاملاً.

وفي السهرة التاسعة والخاصة بالعام الجديد، حلّ نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي ضيف شرف خاص. وفي خطوة عفوية، دعته باميلا مانانيان إحدى الراقصات المحترفات إلى رقصة تانغو أرجنتيني غير متوقعة على أغنيةLa Cumparsita، فلم يردّها خائبة، مقدّماً أحلى وجه لسياسيي لبنان، ومؤكداً في آن أّنه بالرقص والفرح وحبّ الحياة يمكن مكافحة الإرهاب والجهل أيضاً.

على صعيد آخر، وبعد أن نجح في إخراج معظم منافسيه النجوم من المسابقة، نجحت ريم السعيدي في إخراج نيكولا مزهر بفارق بسيط بينهما في التصويت.

أما الليدي مادونا فرقصت على أنغام أغنيتها “الليلة حلوة”، ومزجت بين الرقص الشرقي والـMerengue لتقدّم لوحة ملفتة مع العصا طبعاً.

وكان انقسم النجوم بين فريقين: فريق الشباب وفريق الصبايا.

فريق الشباب قدّم رقصة حماسية طريفة على أغنية Mambo No.5، أما فريق الصبايا فحاول احتلال المسرح من خلال أغنية بيونسيه الشهيرة Run the World، ليكسب الشباب الرهان ويتفوّقوا بأدائهم على الصبايا.

ويبقى أنّ الراقصين المحترفين تفوقوا على أنفسهم في تقديم لوحة تشارلستون مبهرة على أنغام أغنية النجمة سميرة سعيد الشهيرة “ماحصلش حاجة”.

وترقبوا الأسبوع المقبل حلقة مليئة بالمفاجآت مع ضيفة السهرة الربع النهائية النجمة مايا دياب.