فوائد مذهلة يقدمها الملح لجمالك …

يعدّ محلول الملح مكوّن مهم وغير مُكلف يمكنك إضافته لروتينك اليومي بهدف العناية ببشرتك. فعند إضافة الملح للمياه الدافئة سيساعدك ذلك على التخلّص جفاف والتهابات البشرة.

ومن واقع أهمية استخدامات الملح لجمالك سنقدم لك سيدتي بعض النصائح الجمالية التي ستعزز الاسترخاء والعناية بجمالك من دون اللجوء لاستخدام المنتجات المكلفة.

إليك استخدامات متعددة للملح للعناية ببشرتك:

– تقشير البشرة:

بعد الاستحمام، وبينما لا يزال جسمك رطباً ومبللاً، يمكنك استخدام القليل من حبيبات الملح وتدليك بشرتك برفق. تدليك الجسم بتلك الطريقة يخلّصك من طبقات الجلد الميتة، مع الحفاظ على نعومة البشرة.

كما يساعد ذلك أيضاً على تنشيط الدورة الدموية. ويمكنك تجربة ذلك في الصباح لتنشيط الجسم أو بعد ممارسة التمرينات البدنية.

– علاج حكة الجلد:

الاستلقاء في حوض الاستحمام بعد إضافة كمية من الملح هو علاج فعّال لحكة الجلد. كل ما يمكنك فعله هو إضافة كوب واحد من ملح الطعام أو ملح البحر لماء الاستحمام بهدف تنعيم البشرة والاسترخاء أيضاً.

– التخلّص من الروائح غير المرغوبة:

للتخلّص من رائحة البصل العالقة في يديك، يمكنك استعمال القليل من الملح على يديك مع وضع القليل من الخلّ وفركها ثم شطفها بالماء.

– منظف وتونر للبشرة:

اخلطي ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من زيت الزيتون في وعاء صغير، ثم استخدمي الخليط في تدليك الوجه والرقبة، مع تجنّب منطقة العينين. اغسلي وجهك جيداً بعد ذلك بالطريقة المعتادة.

– العناية بالبشرة الدهنية:

للتخلّص من الزيوت الزائدة في البشرة، قومي بملء زجاجة سبراي صغيرة بالماء الفاتر مع إضافة ملعقة صغيرة من الملح، ورشّي منها على وجهك كوّنها تجفّف البشرة.

– غسول للفم:

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من الملح مع نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب صغير من الماء، واستخدمي المزيج كغرغرة لإنعاش الفم والتخلّص من رائحة النفس الكريهة.

– معجون للأسنان:

استخدمي خليط من الملح مع صودا الخبز كمعجون لغسل الأسنان اذ يساعد على تبييض الأسنان والتخلّص من مادة البلاك، كما يساعد أيضاً على علاج تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

لتحضير معجون الأسنان، قومي بطحن الملح جيداً للحصول على مسحوق ناعم من الملح، ثم اخلطي ملعقة صغيرة من الملح الناعم مع 2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز، ثم قومي بغمس فرشاة الأسنان المبلّلة في ذلك الخليط واغسلي أسنانك به