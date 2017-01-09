فيديو حصل على 4 ملايين مشاهدة: ملكة جمال لبنان تخلع ملابسها أمام الجمهور على الهواء مباشرة!

اعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لملكة جمال لبنان ماريا فرح، وهي تخلع ملابسها على الهواء مباشرة خلال حلقة “أحلى جلسة” مع طوني خليفة.

وقامت فرح بخلع ملابسها بعد ان وجه خليفة سؤال لها، “لما كنتي صغيرة وعندك نجومية كنتي تحبي اللبس والثياب، وتحبي تشتري الثياب”، واجابت”كنت جيب كثير ثياب واحس اني مش راح الحق البسهم كلهم، فشو اعمل البس اكثر من طقم فوق بعض وخلال النهار ابلش اشلح”.

وأكدت انها ما زالت تقوم بارتداء الملابس فوق بعضها حتى هذه اللحظة، حيث استغرب الجميع طريقتها وقامت لتثبت انها لا تكذب بخلع ملابسها التي ترتديهم وظهرت فعلاً انها ترتدي طقم ملابس آخر أسفل ملابسها.