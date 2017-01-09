كيفية العناية بالبشرة والشعر في الشتاء

مع حلول فصل الشتاء وبرودة الجو والبرد القارص الذي نتعرض له فيه تصبح الأجزاء الحساسة من اجسادنا في عرضة للتعب ولعل من أهم هذه الأجزاء هي الشعر والجلد والبشرة والشفاة والعيون وغيرها من اجزاء الجسم المختلفة، ولذلك فإننا من خلال هذه المقالة سوف نقوم بعرض تسعة عشر نصيحة تفيدكم في استقبال شتاء هذا العام وانتم محافظين على صحة الجلد والبشرة والشعر والجزاء الضعيفة بالجسم .

1 – الجلد الجاف

لعلاج الجلد الجاف للجسم بأكمله قم بخلط بعض من زيت الزيتون مع الماء ونقع جسدك به أو قم بدهان جسمك بطبقة رقيقة من زيت الزيتون عقب الاستحمام ، كما أن إضافة اكواب قليلة من الحليب الكامل إلى ماء الاستحمام هام جدا في حماية الجلد من الجفاف، كما أن إضافة الشوفان إلى إلى ماء الاستحمام يساعد على علاج الجلد الأحمر والملتهب وبعد أن تقوم بتجربة أي من الطرق السابقة قم بدهان جسمك بأحد انواع الكريمات المرطبة كما يمكنك استخدام الفازلين خصوصا للجلد الذي تكون درجة تلفه كبيرة .

2- احمرار الأنف

مع قدوم فصل الشتاء تزداد فرص تعرضنا للبرد والانفلوانزا وتحمر الأنف نتيجة نزول المخاط منها باستمرار، كما أن إحمرار الأنف ينتج أيضا من أنه عندما تخرج وتتعرض للجو البارد فإن إمداد الأوعية الدموية إلى الأنف يتوقف وعندما تعود إلى المنزل تتسع الأوعية الدموية مرة أخرى نحو الأنف فتحمر ولتعود الأنف إلى عدم الإحمرار قم بتطبيق كمادات دافئة ليست ساخنة لعدة دقائق بعد العودة إلى المنزل أثناء فصل الشتاء .

3- جفاف وتشقق القدم

يجب أن تستخدم الكريمات المرطبة والزيوت الطبيعية للتخلص من جفاف القدمين كما يمكنك استخدام بعض الوصفات الطبيعية كالموز المهروس وكذلك زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند والجلسرين لترطيب القدم والتخلص من تشققها ونقعها أيضا في الماء المضاف إليه عسل النحل للترطيب والتخلص من التشقق ثم تقشير القدم للتخلص من الجلد الميت .

4- حكة فروة الرأس

مع دخول فصل الشتاء أيضا تزيد حكة والتهاب فروة الرأس ويزيد أيضا قشرة الشعر التي تؤدي إلى تلف الشعر وتقصفه وللتخلص منه أولا قم بغسيل رأسك بالماء البارد واستخدم الشامبو المناسب للتخلص من قشرة الشعر، كما يجب أن تقوم بتدليك رأسك بزيت فيتامين E وزيت الزيتون وزيت جوز الهند حيث أن هذه الزيوت تساعد على ترطيب فروة الرأس وتقليل القشرة، واحرص على استخدام الشامبو دائما لغسيل شعرك.

5- تشقق الشفتين

تتأثر الشفاة أيضا بالطقس البارد وتنشف وتتشقق وتؤلمك ولذلك فيجب ان تقوم بالعناية بشفتيك بالتدليك الدائم لها ودهانها بالزيوت الطبيعية وكذلك استخدام زبدة الكاكاو من النوع الصحي حتى تتعامل مع شفتيك بشكل صحيح يساعدها على التخلص من النشفان والتشقق ويزيد بريقها ولمعانها ايضا وخصوصا لدى المرأة التي تعتبر الشفتين إحدى رموز جمالها وحسنها ويمكنك أيضا وضع العسل الأبيض على الشفتين وتركه عليها لمدة ربع ساعة لترطيبها ثم شطفه بالماء الفاتر .

6- ضعف الأظافر

إن تعرض الأظافر للطقس البارد يؤدي إلى إصابة الأظافر بالضعف وعدم الاهتمام بها أيضا يؤدي إلى تكسيرها كما أن قوة الظافر تعتبر عاكسا لصحة الجسد ولذا يجب أن تحافظ عليها وتتبع الطرق الصحيحة للمحافظة عليها والابتعاد عن مقويات الأظافر التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، ويمكنك استخدام زيت الزيتون وكذلك البيوتين لتدليك الأظافر وترطيبها وتقويتها .

7- الشعر الجاف

يتعرض الشعر للطقس البارد وبالتالي يصبح جافا ومتقصفا وتحتار كل اثني وكل شاب أيضا في وجود حل لذلك وللتخلص من ذلك فإنه بإمكانك أن تقوم بتمشيط شعرك باستخدام قطرات قليلة من زيت جوز الهند وتجنب غسيل الشعر بالماء الساخن بل استخدام الماء الدافئ أو الفاتر مع الشامبو المناسب لنوع شعرك .

8- الأيدي الجافة

إنه أمر مؤلم جدا أن تكون أطراف أصابعك جافة جدا ومثلجة ولحماية اليدين من ذلك قم باستخدما مرطب لليدين عقب كل مرة تغسل يديك فيها واستخدم كريم بدلا من الغسول لترطيب اليدين ولا تعرض يديك للماء الساخن أكثر من اللازم لأن جفافها ينتج من ذلك .

9- عدم ثبات الشعر

الشعر يكون غير ثابت إطلاقا في فصل الشتاء، يفضل أن تقوم في فص الصيف بارتداء قبعة لحماية شعرك من الطقس البارد الذي يتركه جافا ومتقصفا ويترك أيضا فروة الرأس جافة وبالتالي تقل الزيوت الطبيعية التي تنتجها فروة الرأس وتصبح جافة وتظهر القشرة أيضا التي تضر بالشعر للغاية

10- تقشير المرفقين (الكوعين)

إن الجلد عند المفاصل مثل الكوعين والركبتين والكعبين تتقشر وتنشف في فصل الصيف وبالتالي يكون مظهرها غير جمالي بل ومؤلم أيضا، ولذلك فيجب أن تقوم بترطيبها باستمرار ودهانها ببعض من زيت الزيتون المضاف إليه بعض من عصير الليمون ثم تقوم بفركهاوتقشيرها للتخلص من الجلد الميت، ويجب ان تقوم كذلك باستخدام كريم مرطب لدهان هذه المرافق باستمرار وقم بعمل كمادات ماء بارد عليها أيضا .

11- برودة الأطراف

إذا ظلت أصابع قدميك ويدك باردة بعض ارتداء الجورب والقفازات فيجب هنا أن تقوم بزيادة التدفق الدموي إليها عن طريق تدليكهما باستمرار والروزماري يساعدك على تحسين الدورة الدموية في هذه المناطق .

12- جفاف والتهاب العين

إن الرياح والجو البارد له تأثير ضار على العيون الحساسة، ولذلك فإن ارتداء نظارة أو عدسات يساعدك في الحفاظ على عينيك ويجب أن تسأل طبيبك عن انواع القطرة المرطبة للعين والتي تساعدك في المحافظة على صحتها رطبة بدون التهابات .

13- تأثير الرياح على البشرة

هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يحبون قضاء معظم أوقاتهم في خارج المنزل في الشتاء ولذلك فهؤلاء الأشخاص يجب أن يدهنون جسمهم بطبقة من الكريم المناسب والسميك الذي يحافظ عليهم ويحميهم من تأثير الرياح الضار على الجلد والبشرة الضار للغاية .

14- الوجه الجاف

إن الجسم الحساس دائما ما يتعرض الجلد به إلى التلف نتيجة التعرض للطقس البارد ولذلك فإنه ينبغي على أصحاب الجلد الحساس دهان ووجوههم بالكريمات المرطبة قبل وبعض التعرض للهواء البارد الجاف وبعد غسيله أيضا وتجنب غسيله بالماء الساخن واستبداه بالماء الفاتر أو الدافئ والحرص على استخدام ماسكات الوجه المرطبة أيضا .

ويمكنك أيضا اتباع النصائح التالية للمحافظة على بشرتك في فصل الشتاء:

ابتعدي عن استخدام الماء الساخن في الاستحمام لأنه يفقد البشرة الزيوت الطبيعية بها ويجعلها جافة على عكس المتوقع منك

يمكنك استخدام جهاز لترطيب بشرتك سواء كان ذلك في المنزل أو في العمل للمحافظة على بشرتك رطبة دائما طوال الوقت

إن نظام التدفئة المتبع في بعض المنازل يؤدي إلى جفاف البشرة نتيجة رفع درجة الحرارة ولذلك فحاولي خفض درجة الحرارة في المدفاة الخاصة بك

لا تستخدمي الصابون العادي في غسيل بشرتك لأنه يؤدي غلفى جفافها بل استخدمي نوع الشامبو أو الصابون الصحي المناسب لنوع بشرتك لن ذلك يحميها من الجفاف بشكل كبير جدا

احرصي على استخدام الحاجب الشمسي قبل الخروج من المنزل والتعرض للشمس لأنه التعرض المباشر لأشعة الشمس له تأثير ضار جدا على البشرة

إذا تعرضتي للمطر وابتلت ملابسك فاحرصي على أن تقومي باستبدال هذه الملابس فورا حتى لا تضر بشرتك وجسمك

احرصي على شرب الكمية الكافية من الماء يوميا بحيث لا تقل عن ثمانية أكواب واحرصي كذلك على تناول الغذاء الصحي

وبذلك فمن خلال اتباعك لهذه النصائح سوف تتمكني من الحفاظ على صحتك وعلى جمال ونضارة بشرتك في فصل الشتاء وتستقبلي الشتاء بثقة .