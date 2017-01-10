طفلة تتزوج من رجل يكبرها بـ37 عاماً!

ذكر تقرير إخباري أمس الاثنين، أن الشرطة الباكستانية أنقذت طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً، من الزواج من رجل يبلغ من العمر 50 عاماً، وألقت القبض على العريس ووالد الطفلة.

وأفادت قناة “جيو” الإخبارية الباكستانية، بأن ضبط المتهمين تم بعد أن قام أشخاص في الحي الواقع بمدينة تشينيوت في إقليم البنجاب، شرقي البلاد، بإبلاغ الشرطة بالواقعة. وتم احتجاز العريس ووالد الطفلة.

وأوضحت “جيو” أن العريس كان سيتزوج للمرة الثانية، حيث أنه لم يرزق بأطفال من زوجته الأولى. وأوضحت الشرطة أنه من المقرر أن يتم اتخاذ الاجراءات القضائية ضد المتهمين. وينص القانون في باكستان على أن يكون الحد الأدنى لسن زواج الفتيات، 16 عاماً، بحسب “جيو”.