لماذا يجب أن نشرب الماء على الريق؟

من المعروف أن الماء أساس الحياة وتشكل نسبة 60% من جسم الإنسان ولكي تتم وظائف الجسم بشكل صحيح يجب الحرص على شرب كمية كافية من المياه بشكل يومي وخاصة في الصباح على الريق.

كيفية شرب الماء على الريق إن شرب الماء على الريق مفيد جداً للصحة بخاصة في فترة الصباح وينصح عادة شرب 4 اكواب من المياه صباحاً قبل تناول الطعام أو تفريش الأسنان ثم يصبح من الممكن تناول أول وجبة بعد مرور على الأقل ما يقارب الـ 45 دقيقة ولا يجب أن ننسى أن أكواب الماء التيي يتناولها الشخص على الريق يجب أن تكون حرارتها معتدلة وألا تكون باردة لتفادي إصابة الأسنان والمعاناة من التهابات الحلق المزعجة.

فوائد شرب الماء على الريق يساهم شرب الماء على الريق في علاج الكثير من الأمراض وله فوائد عدة: يعالج شرب الماء على الريق في الكثير من أمراض الجهاز الهضمي والإمساك والحموضة وعسر الهضم والتهابات الأمعاء والذبحة القلبية كما ويعمل الماء على الريق على معالجة أمراض الكلى والجهاز الهضمي وأمراض القلب والصداع والإرهاق.

كما أنه كما ذكرنا في الجهاز الهضمي يعمل الماء في الصباح على تشتيت كل أجزاء الطعام المتبقية في المعدة دون هضم أو الملتصقة بجدار المعدة ويسبب بانفصالها وهذا يعمل على تحسين عمل الأمعاء.

بالإضافة الى تحفيز عمل الخلايا للتجدد والتخلص من العناصر السامة ما يسهل عملية تنظيف الجسم من العناصر المؤذية. بالإضافة الى كل الفوائد التي ذكرت يعمل الماء على تذويب الكثير من الدهون المخزنة بخاصة إذا شرب في فترة الصباح ويساعد على تجديد خلايا البشرة ما يمنحها إشراقاً طبيعياً وصحياً.