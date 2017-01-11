افتتاح مسرحية كيفك يا ليلى على مسرح مونو

افتتحت مساء اليوم مسرحية “كيفك يا ليلى” على مسرح “مونو” في الأشرفية، من إخراج ميشال جبر وتتفرد ببطولتها نيلي معتوق.

ويقدم العمل شخصية ليلى وهي إمرأة أجبرها الحمل والولادة على الابتعاد عن التمثيل، وتعاني من إكتئاب ما بعد الولادة والبدانة وبعد فترة تقرر العودة الى حياتها المهنية لتشارك في تجربة لدور شخصية امرأة بدينة، لجأت الى علاقات جنسية فوضوية والى المخدرات، من أجل نسيان الألم والتعويض عن عقد النقص النفسية التي تعاني منها، فيحاورها المخرج ثم تواصل الإرتجال.

والشخصية معقدة ومركبة تجمع ما بين المتناقضات ومنها الذكورية والنسوية والحرية والعبودية والأنثوية الجنسية، فتتحدث عن علاقة المرأة بجسدها واضطهاد والدها لها من خلال مراقبة وزنها عند سن الثانية عشرة ومنعها عن الطعام وكرهها لشكلها ولأنوثتها، إضافة إلى قيامها بالعديد من العلاقات الجنسية بشكل عشوائي والتي تشبهها بالطعام لأنها في سن المراهقة منعت عن الأمرين في آن. وتواصل كشف تجاربها والبوح بمكنوناتها وعن تعاطيها للمخدرات هربا من كل ما تعانيه من أوجاع نفسية.

والمسرحية عرضت للمرة الأولى ضمن إحتفالية العيد العشرين لمسرح “المدينة” ولمرة واحدة فقط، والعمل مقتبس عن قصة حقيقية وألفه جبر في العام 2010.

“كيفك يا ليلى” عبارة عن مونولوج يترنح بين الأسلوب الكوميدي الساخر والمأسوي، مع لحظات هروب الى عالم موسيقى الريكي، وبحسب المخرج السبب وراء تأليفها يعود إلى أن فقدان المعايير الأخلاقية وتفشي ظاهرة المخدرات بين الشباب، هما إحدى النتائج السلبية للحرب اللبنانية. يضاف الى ذلك، جهل الأهل في التعاطي مع أولادهم، والاحكام المسبقة والمفاهيم التي تتحكم بالعلاقة بين الرجل والمرأة.