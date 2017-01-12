بالفيديو: بيروت في المراتب الـ15 الاولى كأفضل المدن في العالم!

دلال ديب

لائحة تضم اجمل خمسين مدينة في العالم، حيث احتلت العاصمة اللبنانية بيروت المرتبة الـ15 وتوفقت بذلك على 39 مدينة حول العالم.

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