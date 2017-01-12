دراسة: عمر القمر 4.5 مليارات سنة

قال فريق من العلماء في جامعة كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأميركية، يوم الأربعاء، إن تحليلاً لعينات من صخور وأتربة من القمر، أظهرت أنه يبلغ من العمر قرابة 4.5 مليارات سنة.

وأوضح بحث للفريق، نشرته مجلة “ساينس أدفانسس” العلمية الأميركية، أن التحليل اعتمد على عينات جمعها مسبار “أبولو 14” عام 1971، حيث قاموا بعملية تحليل باستخدام اليورانيوم لعينات دقيقة من معدن الزركون، التي عثر عليها في تربة وصخور القمر.

ولفت البحث إلى أن “فهم تاريخ القمر يساهم في التوصل إلى فهم تاريخ الأرض والمنظومة الشمسية”.

وأكدت الدراسة نظريات تشكل القمر من كوكب الأرض، حيث تتشابه مكونات تربة وصخور القمر، مع مكونات الحمم البركانية على الأرض.

وأشار العلماء إلى وجود نظريتين حول تشكل القمر، كلتاهما تفترضان أن القمر كان جزءاً من الكوكب الأزرق، إلا أن واحدة تقترح أن القمر انفصل عن الأرض ككتلة واحدة، بينما تقترح الأخرى تشكله من تجمع عدة أجزاء انفصلت من الأرض، على مدى ملايين السنين.