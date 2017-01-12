كي تبدو عليك النحافة…افعل ما تفعله يارا

تألقت الفنانة يارا في العديد من إطلالاتها أخيراً بفساتين راقية ومحتشمة، بصيحة الحزام الملتف عند الخصر.

واستطاعت يارا التألق بهذه الصيحة من إبراز خصرها النحيل، رغم أنها تعتبر من النجمات المكتنزات واللواتي يتمتعن بجسد ملفت، وهي تسعى دائماً الى اختيار تصميمات ناعمة ومفعمة بالأنوثة بألوان مختلفة سواء أكانت فساتين ماكسي أو بطول متوسط يصل حدّ الركبة، وإن كانت الاقمشة من الشيفون أو الحرير أو التول، والدانتيل.

فإن كنت تتمتعين بخصر نحيف وتريدين ابرازه اختاري الفساتين بالأحزمة الرفيعة أو العريضة لتكوني محط أنظار الجميع.

(لها)