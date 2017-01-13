احذر … إذا ظهرت على أظافرك هذه العلامات فيجب عليك زيارة الطبيب

تغير ألوان الأظافر، ازدياد سماكة الظفر، تغير شكله عوارض تشير إلى مشاكل مرضية متنوعة.هذه العلامات قد تنذرك إلى مشاكل متنوعة داخل جسمك.

لون الأظافر

لون الأظافر الصحي وردي وأبيض ونهاية الأظافر بيضاء أيضاً.

علامة الالتهاب البكتيري هي الأظافر الخضراء.

إذا كان لديك خطوط مائلة إلى الحمرة على أظافرك فذلك يشير إلى مشكلة في القلب.

اللون الأزرق يعني أن مستوى الأوكسجين في دمك منخفض.

الظفر العديم الحياة مرتبط بنقص بالفيتامينات في جسمك.

اللون الأبيض علامة على مشاكل في الكبد.

وإذا كان لديك بقع سوداء على جذور الأظافر فتلك إشارة إلى الشيخوخة.

أظافر سميكة

الأظافر السميكة ليست شيئاً طبيعياً أو معتاداً. إذا كان لديك أظافر سميكة فهذه إشارة إلى وجود مشكلة في رئتيك. الأظافر السميكة والمثلمّة تشير إلى التهاب عائد إلى الفطريات، أما الأظافر السميكة والمتشققة فإشارة إلى مشاكل في الغدة الدرقية. كما أن سماكة الأظافر غير المعتادة إشارة إلى دورة دموية ضعيفة.

الأظافر التي تتشقق أو تنكسر

إذا كانت الأظافر تنكسر دائماً فهذا علامة على النقص بالفيتامين C والبروتين ونقص الفوليك أسيد B9. الصدفية مرض يبدأ بنسبة 10 بالمئة منه مع ظهور نقاط على أسفل أو جذر الظفر. وتكسر الأظافر إشارة أيضاً إلى سوء التغذية المزمن.

الأظافر المتقوسة

إذا كان شكل الظفر متقوساً أو بارزاً باتجاه الخارج فهذا يشير إلى مرض القلب أو إلى انخفاض أو زيادة الحديد.

الأظافر المثلمة

إن وجود ما يشبه الخطوط أو الثلم على الأظافر إشارة إلى تساقط الشعر أو الصدفية