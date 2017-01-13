انجاز للـ “واتس اب”: تفكيك خلية ارهابية

كشفت مصادر أمنية في جمهورية الشيشان عن تفاصيل عملية ناجحة للقضاء على شبكة إرهابية، جرت الأربعاء 11 كانون الثاني، بعد اختراق مجموعة خاصة بالمتطرفين في تطبيق “واتس اب”.

ونقلت صحيفة “كوميرسانت”، الجمعة 13 كانون الثاني، عن مصادر في الأجهزة الأمنة قولها، إن الجهات المعنية كثفت عملها للكشف عن أفراد الشبكة، التي كانت تنشط في منطقتي شالي وكورتشالوي، بعد هجوم يوم 18 كانون الأول الماضي، استهدف مجموعة رجال أمن وأسفر عن مقل أحدهم. وبعد ملاحقة منفذي الهجوم وعمليات التمشيط في المنطقة، تم القضاء على عدد من المسلحين واعتقال آخرين. وبفضل المعلومات التي قدمها هؤلاء المعتقلون، بدأت أجهزة الأمن العمل على تفكيك الشبكة الإرهابية بالكامل.

وبعد أن عرف رجال الأمن مسبقا عبر المجموعة المذكورة في الواتساب، عن خطط الإرهابيين لشن هجوم في قرية تسوتسي-يورت، بدأت الاستعدادات الدقيقة للعملية الخاصة. وعلى الرغم من كافة التحضيرات، وفرض طوق أمني مكثف حول القرية، أبدى الإرهابيون مقاومة شرسة.

وفي نتيجة الاشتباك، تم القضاء على 4 مسلحين واعتقال أكثر من 20 من المتواطئين معهم، فيما قتل عسكريان من الحرس الوطني في المعركة.

وحسب المعلومات المتوفرة تمكن زعيم العصابة الملقب “عمران” من اختراق الطوق الأمني والهروب إلى المناطق الجبلية المحيطة بالقرية، لكن وزارة الداخلية في الجمهورية تؤكد أن القبض عليه أو قتله أمر حتمي لا مفر منه.

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قادروف قد أعلن مساء الأربعاء عن تصفية 4 مسلحين، مؤكدا أن المجموعة كانت مرتبطة بشكل وثيق بتنظيم “داعش” الإرهابي. وأضاف أن هناك أدلة كثيرة على هذه العلاقة، بما في ذلك تسجيلات مكالمات هاتفية، ورسائل تضمنت أوامر، موضحا أن الأمن الشيشاني كان يراقب تلك المراسلات.

(روسيا اليوم)