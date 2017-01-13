بالفيديو.. خروف ينتقم من امراة بالضربة القاضية!

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خروفا وهو يعتدي على امرأة في وسط الطريق.

من خلال مقطع الفيديو كان الخراف يعبرون الطريق في أمان، لكن تفاجأوا بمرور سيارة، فاندفعوا نحو المرأة، مما أدى لسقوطها على الأرض.

قرر أحد الخراف أن ينتقم من المرأة، ونطحها بقوة مما أسطقها على الأرض وحاول مهاجمتها إلا أنها قاومته، ولكن الخروف بعدما عبر الطريق قرر العودة إليها مرة أخرى ونطحها بقوة أثناء جلوسها على الأرض. تم التقاط المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال كاميرا مثبتة في السيارة التي كانت تمر بالطريق.