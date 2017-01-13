بالفيديو: مواجهة مرعبة بين غواص وسمكة قرش!

تمكن صياد من التصدي لهجوم سمكة قرش باستخدام بندقية الرمح في أثناء قيامه برحلة صيد قبالة ساحل ولاية كوينزلاند في أستراليا.

وقد قام الصياد كيري دانيال بتصوير لحظة اندفاع سمكة قرش باتجاهه من بعيد، حيث كان مقدراً أن يكون هجومها قاتلا فيفقد الصياد حياته.

كان دانيال في رحلة صيد عندما شاهد سمكة القرش هذه متجهة نحوه على عمق 50 مترا تحت الماء. واعتقد في البداية أن سمكة القرش الخطيرة لا تنوي إلحاق الأذى به، ولكنه اكتشف أنها تهاجمه عن بعد 6 أمتار.

وأطلق دانيال رمحه على سمكة القرش مباشرة في منطقة الفم عند اقترابها منه، حيث اشتبك مع السمكة لفترة قصيرة ولكن عندما أدرك أن الرمح علق في فمها، قرر التصرف بذكاء والتخلي عن عدته.

وقال الصياد الشجاع موضحا: “لم أكن أدرك أن الرمح عالق في فم سمكة القرش، وكنت منتظرا أن تلقي به، ولكن في النهاية قررت أن الأمر لا يستحق هذا العناء وسبحت بعيدا عن المكان”.

وأضاف دانيال إنه لا يعرف ماذا حلّ بسمكة القرش، حيث كان آخر ما شاهده حركتها وهي تتلوى من الألم مع تدفق الدم الكثيف من فمها. وأعرب دانيال أن أمله في أن لا يرى سمكة القرش هذه مرة أخرى “تجنبا لانتقامها”.