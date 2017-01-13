هيفاء وهبي الى المحاكم من جديد والسبب… “مريم”

وأكدت المصادر أن هيفاء راهنت من البداية على نزاهة القضاء المصري، الذي طالما وصفته بالعادل، مشيرة إلى أن متابعتها لتلك القضية لم تنتهِ عند حد الحصول على البراءة، خاصة وأنها لم تحصل على حقوقها المالية الكاملة عن دور البطولة الذي قدمته في مسلسل “مريم”.

كما أوضحت أن الفنانة اللبنانية أبدت دهشتها من موضوع القضية، خاصة وأن الفنان هو من يحصل على أجره من المنتج وليس العكس، معتبرة أن القضية بدت كافتراء للنيل من شعبية هيفاء.

على الجانب الآخر، تفيد المعلومات بأن الفنانة مستمرة في مقاضاة شقيقتها من والدتها، رولا يموت، في لبنان، بعد أن هاجمتها في الإعلام أكثر من مرة.