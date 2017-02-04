سامي الجميل …يتزلج في كفرذبيان

نشر رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل فيديو عبر حسابه على “انستغرام” وهو يتزلج في كفردبيان، وكتب معلقاً: “لا شيء يضاهي الصباح على منحدرات لبنان الجبلية”.