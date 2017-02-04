قواعد للنظافة بعد العلاقة الجنسية

النظافة الحميمية بعد الزواج هي أمر لم يكن يتحدث عنه كثيراً في السابق، ما جعله يستخدم فقط عندما تتم بالفعل الإصابة بمرض ما، وأكثر الأمراض التي تحدث نتيجة سوء النظافة الحميمية شيوعا هي التهابات المسالك البولية.

ونشر موقع “الطبي” مجموعة تدابير لازمة للمراة قبل وبعد العلاقة الحميمة:

– النظافة قبل الجماع: وذلك لتكون المرأة على استعداد لتقاسم لحظات جميلة وتسمح لجسمها بالتألق بنضارة و نظافة وثقة. وهذا يتم باتباع الخطوات التالية:

● أخذ حمام، فالاستحمام يعطي الجسم شعورا بالنظافة والانتعاش. ينصح باختيار شامبو وهلام الاستحمام برائحة زكية ليتركها على الشعر والجلد. كما وينصح باستخدام الغسولات الخاصة للمنطقة الخاصة لتطهيرها والحفاظ على البكتيريا الجيدة.

● تعطير الفم، فالحصول على أنفاس معطرة يعد أمرا ضروريا، لذا فينصح باستخدام فرشاة الأسنان والخيط الطبي وغسول الفم مع الغرغرة، وستحصل المرأة على تأثير رائع.

● تقليم الأظافر، فتقليم أظافر اليدين والقدمين يقعان ضمن المؤشرات الرئيسية للنظافة الشخصية.

● التعطير، لاستكمال التأثير، ينصح برش العطر على نقاط الضغط الرئيسية، وهي خلف الأذنين وعلى المعصمين وخلف الركبتين وداخل ثنيتي المرفقين. أما رش العطور على المنطقة الحساسة، فهو يؤدي إلى جفاف الجلد وتهيجه. ومع ذلك، فبالإمكان رش لمسة بسيطة على أسفل البطن.

– النظافة بعد الجماع، فهناك بعض القواعد الأساسية للنظافة بعد الجماع. فليس هناك داع للتسرع بالتطهير، بل يمكن أخذ بعض الوقت للاستمتاع بلحظة التقارب أولا.

إرشادات عامة

● يجب التبول دائما بعد الجماع. وذلك لمنع ظهور البكتيريا قريبا من مجرى البول وللتقليل من خطر حدوث التهاب في المسالك البولية.

● غسل المنطقة الحساسة بلطف من الخارج فقط. فالمهبل قادر تماما على تنظيف نفسه.

● التأكد من استخدام غسول خاص لمنع الالتهابات والأمراض الفطرية والحفاظ على حياة البكتيريا الجيدة. كما وأنه يساعد على تجنب الرائحة السيئة عند الجماع.

● استخدام الفوط الصحية و اليومية (Pantiliners) قد يعطي شعورا أفضل بالنظافة و الجفاف، مع التركيز على أهمية تغييرها بشكل دوري.