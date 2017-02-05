احذر .. 12 علامة تدل على إصابتك بالاكتئاب!

حذر مختص من أن 12 علامة إذا مرت على الإنسان في حالات الحزن فهي تدل على إصابته بالاكتئاب، وهو مرض نفسي وله أعراض كثيرة أشار لها الدكتور محمد علي، أخصائي الطب النفسي، بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مصر، وهذه الاعراض:

1- الشعور بأعراض جسدية كالصداع واضطرابات الجهاز الهضمي والآم مختلفة بالجسم.

2- الاستيقاظ مبكرا عن المعتاد، والمعاناة من صعوبات في النوم.

3- اضطرابات في الشهية وتنعكس بالأكل الكثير أو القليل عن المعتاد ومن ثم تغيير الوزن بسرعة.

4- نقص في الرغبة الجنسية.

5- نقص في النشاط والطاقة والإصابة بالإرهاق والتعب.

6- لا يشعر الشخص بمتعة الأنشطة التي كانت مبهجة في السابق.

7- عدم الرضا عن النفس وفقدان الثقة.

8- الشعور بالعجز واليأس.

9- لوم النفس والشعور بالذنب تجاه الأمور.

10- صعوبة في التركيز واتخاذ القرارات.

11- فقدان الأمل في المستقبل.

12- تمني الموت والإقدام على الانتحار.