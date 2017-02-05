ليلى عبد اللطيف…ماذا قالت عن بشار الاسد..وما سيحصل في مطار بيروت!؟

عادت السيدة ليلى عبد اللطيف الى الشاشة، لتطلق من جديد سلسلة من التوقعات المحلية والاقليمية والعالمية، عبر محطة “أل.بي.سي.” ضمن برنامج “التاريخ يشهد”، وشملت توقعات عبد اللطيف مختلف البلدان، كما ومستقبل لبنان السياسي.

وقد توقعت ما يلي:

-جثامين لضحايا لبنانيين في مطار بيروت

– الرئيس سعد الحريري سيكون عراب المرحلة القادمة وما من تعاون بين اللواء أشرف ريفي والحريري

– تضامن شعبي واسع مع كل القرارات التي سيتخذها الرئيس عون

– أهم انجازات العهد الجديد هو ملف النفايات والكهرباء والعسكريين المخطوفين

– عهد الرئيس عون سيكون عهد الانجازات

-مظاهرات في تركيا

– تفجيرات وفوضى ودماء في تركيا

-الارهاب يطال أحد السفراء الأتراك والأميركيين

-الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تحت دائرة الخطر في 2017

-تصادم واحتجاجات في الشارع التركي تجعل اردوغان محرجاً

-تفجيرات ودماء وفوضى في تركيا

-الرئيس بشار الأسد لن يتنحى عن الرئاسة لكنه سيمر بوعكة صحية لكن “ع سلامة”

-عفو عام عن مساجين بقرار من الاسد

-عارض صحي على الاسد يمرّ بسلام

-اعادة بعض النازحين الى سوريا

-روسيا ستكون عرابة الحلول العسكرية في سوريا ولن تتخلى عن سوريا حتى بعد انتهاء الأزمة

-الجيش السوري منتشر في دمشق لحدث مهم

-سوريا لن تكون الا للسوريين