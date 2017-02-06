هذه هي اول امرأة وضعت ماكياج في التاريخ

هل تساءلت يوماً عن أوّل امرأة وضعت الماكياج في التاريخ؟!

إذا خطر على بالك يوماً هذا السؤال، إليك أبرز معلومات عن أول سيدة قامت باستخدام المكياج في العالم.

وكما كان للحضارة الفرعونية القديمة السبق في علوم الفلك والطب والزراعة فلها أيضا السبق فى استخدام المكياج فكانت أول امرأة تستخدم المكياج بأشكاله المختلفة هي كليوباترا، قبل 4000 عام من الآن، كما ذكر موقع “Good housekeeping”، وكانت تستخدم الكحل في العين والحواجب حيث كان وقتها مصنوع من دهون الأغنام المختلطة بالقصدير الممزوج بالرماد، والكحل لتوسيع العين والحماية من إله الشمس والعين الشريرة، وقد استخدمت كليوباترا أحمر الشفاه المستخرج من إحدى أنواع الخنافس فيعطى لون أو أحمر داكن بإضافته إلى مادة بنفسجية اللون مستخرجة من صدف إحدى الحيوانات البحرية.

(اليوم السابع)