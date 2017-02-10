كيف تحافظون على شباب دائم!؟

توصل العلماء لاكتشاف جديد في مجال بحث الإنسان عن الشباب الدائم، يفتح آفاقاً جديدة لعلاج مظاهر الشيخوخة، والشفاء السريع من ندبات الجروح.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال البروفيسور جورج كوتسارليز، من جامعة بنسلفانيا، إن “الأبحاث رغم أنها ركزت على التئام الندوب، فإن النتائج كانت أوسع بكثير”.

وتؤدي خسارة الخلايا الشحمية إلى ظهور التجاعيد على الجلد، كما أنه يمكن لمرض نقص المناعة أن يؤدي لظهورها، إلى جانب التقدم في السن.

ورأى العلماء أن السر يكمن في بصيلات الشعر التي أوحت بالحل للعلماء، إذ إنها تصدر إشارات حيوية للعظام لإفراز بروتين “BMP”.

ويفرز الجسم هذه المادة في حالة الجروح للمساعدة على التئام الجروح وتشكيل خلايا شحمية.

وتابع البروفيسور: “عملنا يظهر أن لدينا القدرة على التأثير على هذه الخلايا، والتي يمكن تحويلها بشكل فاعل ومستقر إلى خلايا شحمية”.

(عربي21)