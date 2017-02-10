مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل مريضة وزنها 500 كيلوغرام للعلاج بالهند

أقلعت، مساء اليوم الجمعة، رحلة مصر للطيران رقم «MSX5521» من مطار برج العرب بالإسكندرية متجهة إلى مطار مومباي بالهند لنقل حالة مرضية حرجة لتستكمل علاجها بالخارج.

صرح بذلك صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، مضيفا أن هذه الرحلة تأتي في إطار توجيهات شريف فتحي وزير الطيران المدني الذي أولى اهتمامًا كبيرًا بشأن هذه الحالة وأوصى بتسيير رحلة شحن خاصة تقلع من الإسكندرية مباشرة مسقط رأس المريضة لتصل إلى مومباي بدلاً من اتباع خط سير الرحلة المجدولة، كما أنه يتعذر نقلها على متن رحلات الشركة العادية نظرا لعدم إمكانية دخولها من باب الطائرة لضخامة حجمها.

وقال مسلم، إن شركة «مصر للطيران للشحن الجوي» وفرت كافة إمكانتها لنقل هذه الحالة الخاصة، والتي يصل وزنها إلى 500 كيلوجرام، والتي تعد الأولى من نوعها في تاريخ النقل الجوي.

وأكد مسلم أن الشركة لا تتوانى أبدًا عن تقديم خدماتها ولا تدخر جهدًا في دعم مثل هذه الحالات المرضية والتي تقتضي عناية خاصة وتهيئة جو صحي مناسب وبيئة خاصة تلائم حالة المريضة الصحية خلال رحلة سفر طويلة“.

ومن جانبه أوضح الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي أنه تم نقل المريضة من مقر سكنها بحي سموحة بالإسكندرية من خلال سيارة مجهزة بكافة الوسائل والخدمات التي تضمن سلامة وراحة المريضة إلى مطار برج العرب، وذلك نظرًا لحساسية وخطورة حالتها الصحية، مضيفاً أن شركة الشحن الجوي قد أعدت لهذه الرحلة بشكل احترافي لم يسبق لأي شركة طيران أن قامت به من قبل حيث تم وضع الحالة على الطائرة من خلال رافعات تنقلها من السيارة إلى الطائرة والتي تم تجهيزها من الداخل بعجل لسهولة ومرونه دخول الفراش على متن الطائرة، كما تم تثبيت هذا الفراش بمقابض في أرضية حتى نضمن عدم تعرض المريضة لأي حركة فجائية أثناء الرحلة.

كما تم تزويد الطائرة بكافة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لحالتها طوال ساعات الرحلة إلى أن تصل إلى مطار مومباي بصحبة شقيقتها والأطباء المتابعين لحالتها بسلام في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت الهند.

وأشرف فريق متكامل من شركة الشحن الجوي برئاسة هشام عليوة مدير عام الشئون التجارية ومحيي شنيشن مدير إدارة التسويق والرحلات الخاصة بالشركة على الإعداد لهذه الرحلة الخاصة في زمن قياسي لا يتجاوز الأسبوع.

ومن المقرر أن يكون في استقبال الحالة السفير المصري لدى الهند ومديري مكتب ومحطة مصر للطيران بمومباي وفريق طبي متكامل برئاسة الدكتور «Muffazal Lakdawala» الطبيب المشرف على الحالة.