السرطان الى ازدياد…وللمرأة حصة الاسد

توقع المركز البريطاني للأبحاث حول مرض السرطان أن تزداد الإصابة بهذا المرض في السنوات العشرين المقبلة 6 أضعاف في صفوف النساء عما ستكون عليه الزيادة لدى الرجال.

وبحسب التوقعات، سترتفع الإصابة بالسرطان لدى النساء بنسبة 3% ولدى الرجال 0,5 %. وأرجع المركز هذه الزيادة إلى أنماط الحياة المضرة بالصحة.

وتوقع المركز مع حلول العام 2035 أن تبلغ نسبة المصابين بهذا المرض 4 ملايين و500 ألف امرأة و4 ملايين و800 ألف رجل. وأرجعت الأسباب المودية إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان للتدخين وشرب الكحول، بما أنَّ النساء صرن أكثر إقبالاً على التدخين والكحول من السابق، ولذلك آثار ستظهر حالياً وفي السنوات المقبلة.

وقال المركز إنَّ “هذه الأرقام تظهر التحدي الهائل الذي نواجهه في بريطانيا وفي كل العالم”، إذ يقضي ثمانية ملايين شخص بهذا المرض في العالم سنوياً، آملاً في تحقيق تقدم كبير في السنوات العشرين المقبلة لناحية التشخيص المبكر للمرض وتحسين العلاجات بحيث يتعافى ثلاثة أرباع المصابين به مع حلول العام 2034”.

وأكَّد المسؤول في السلطات الصحية في انكلترا كيفن فنتون إلى أنَّ “أهم وسائل الوقاية من السرطان هي عدم التدخين، والحفاظ على وزن طبيعي، والنشاط الجسدي، والاختبارات الطبية عند اللزوم”.