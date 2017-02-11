هل تختلف عاطفة الرجل عن عاطفة المرأة…اليكم الجواب

تختلف طريقة التعبير عن العاطفة بين الرجل والمرأة، فالمرأة حالما تشعر أنّها بحاجة لأنّ تنفس عما في صدرها تبكي وتفرج ما في داخلها أما الرجل فعادة ما يخفي مشاعره ويكبتها منذ سن صغيرة فهل للتربية تأثير على كبت العواطف عند الرجال أم إنه أمر طبيعي يخلق في جسمه عند الولادة؟ اليك الغجابة في مقال اليوم من أنوثة حول ماهية العاطفة عند الرجل.

ما هي علامات وقوع الرجل في الحب؟

تعتبر الحياة العاطفية عند الرجل غنية كالحياة العاطفية عند المرأة ولكن في بعض الأحيان تظل زواياها مخفية بالنسبة له ولها ومع أن المرأة هي التي تشتهر بالعاطفة لكن الرجال أيضاً يتحدثون عن العاطفة بقدر النساءو حتى أن لهم تجارب عاطفية يتحدثون عنها بحماس ومن دون اي خجل، ويقال أن الرجال المتزوج له حصة عالية في الإدراك العاطفي لأنه يتأثر بمستوى التوتر الذي تعاني منه زوجته ويرغب أن يشكل دعماً لها كما تشكل هي الدعم له.

كيف يعبر الرجل عن عاطفته؟

من ناحية المرأة فهي تصرخ وتبكي وتتنهد للتعبير عن عاطفتها ولكن الرجل يعبر بطريقة مختلفة لأن العواطف تعيش في خلفية حياة الرجل وفي مقدمة حياة المرأة، ولهرمون التوستستيرون تأثير قوي على مشاعر الرجال الذين يحبون أن يتصرفوا بعقلانية والفارق بين الرجل والمرأة أن المراة متصلة بعواطفها أما الرجل فعليه أن يعمل للتواصل مع عاطفته.

ما الذي يخفيه زوجك عنك؟ لم لا يعبر الرجل عن عاطفته؟

تختلف تركيبة دماغ الرجل عن دماغ المرأة فالصلة بين الجهة اليمنى من دماغ المرأة مركز المنطق والجهة اليسرى مركز العاطفة أكبر أما عند الرجل فالصلة ضيقة ومتعرجة.

(أنوثة)