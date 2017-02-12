توقعات الأبراج ليوم الأحد 12 شباط 2017

برج الحمل

قد تحصل على ارباح غير متوّقعة، وتتلقى دعوة لمناقشة مشروع معيّن وتكتشف العديد من القواسم المشتركة مع أحد الاشخاص، عاطفيًا: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي وتبحث عن حب قديم

برج الثور

يزول بعض الالتباس ابتداءً من اليوم، لكن كُن حذراً جدّاً ولا تُقدم على جديد قبل نيل موافقة أرباب العمل وأصحاب الخبرات، عاطفياً: قد تضطرّ إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات مع الشريك لكنك تتغلب عليها

برج الجوزاء

يوم كثير المفاجآت ما يجعلك تعيش أجمل لحظات حياتك، ولن تصمت عن تصرفات شائكة ونيات سيئة وتحاول التخلص من أجواء معادية، عاطفياً: تتاح لك الفرصة لإثبات حضورك ولاستقطاب الاهتمام والدعم والتأييد، فلا تكن متحفظّاً أمام الشريك

برج السرطان

تؤهلك الكفاءة التي تتمتع بها لشغل أفضل المناصب، فكن مستعداً لذلك، لكن المسؤوليات التي ستلقى عليك تكون كبيرة، فهل أنت قادر على تحملها، عاطفياً: العلاقة مع الشريك تتحكم فيها المزاجية، وهذا يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة أحياناً ومتهورة أحياناً أخرى، فكن حذراً

برج الاسد

يدعوك هذا اليوم إلى عدم التورّط في قضايا شائكة والابتعاد عن المشاريع المشبوهة وعدم توقيع أي مستند قبل قراءته بتمعن، عاطفياً: قد تفاجأ بأحداث وتطوّرات غير مسبوقة، انتبه من المبالغة، قد تتسارع الخطى وتطالب الشريك اللحاق بك

برج العذراء

كل شيء يسير في مصلحتك، فكن على استعداد لتقبل ما يعرض من مشاريع قد تعود عليك بفائدة كبيرة، عاطفياً: وجود أشخاص يدعمونك اجتماعيًّا قد يولد بينك وبين أحدهم علاقة مميزة يمكن أن تتحول إلى حب

برج الميزان

تواصل مع محيطك لأنّ نجمك سيلمع ويسطع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً، وتقدّم نتائج أفضل على الصعيد المهني، عاطفياً: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة يحسدكما عليها القريب والبعيد

برج العقرب

يتحدث هذا اليوم عن محاولة خداع من أحد الزملاء ترتد سلباً عليك وتزعزع مكانتك ومركزك في العمل، عاطفياً: ابتعد عن الاستخفاف في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقاً معه، فهذا يفيدكما أكثر

برج القوس

يجعلك هذا اليوم تعتمد بشكل أساسي على نفسك لتتمكن من تخطي العقبات التي تواجهك في المهنة، عاطفياً: مبادرة جيدة تجاه الشريك، وستلقى الأصداء التي تتوقعها بعد طول انتظار، وتكون إيجابية عليك وعلى الشريك

برج الجدي

يملأك هذا اليوم شغفاً وحضوراً وتألقاً، وتستعد لسفر في هذه الاثناء، أو تطرق باب مغامرة جديدة وتجربة مميّزة، عاطفياً: التساهل مع الشريك يزيده طمعاً واستخفافاً بك واستضعافك، وهذا بات لا يحتمل إطلاقاً

برج الدلو

يجعلك هذا اليوم لا تستعجل النتائج والتزم خطط العمل، ونجاحك يثير غيرة الآخرين فكن حذراً، عاطفياً: ثق بالحبيب ولا تختبر حبه لك، وقد تفاجأ بمصارحته لك بحقيقة مشاعره، فتحتار حينها كيف تعبر له عن حبك الكبير

برج الحوت

لا تظهر ضعيفاً أمام من يشاء تحطيمك وعليك أن تكون أكثر دراية بتطورات مجال عملك وأن تحاول مجاراتها، عاطفياً: صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، لكنك تحافظ على هدوء أعصابك وتتصرف مع الشريك بالشكل اللائق