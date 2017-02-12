كيف تمضي “عيد الحب”؟

ألم تسأموا من الأمور المبتذلة التي تقومون بها بمناسبة عيد الحب؟

فقد حان الوقت للتخلّص من الورود الحمراء والشوكولا والشامبانيا والملابس الداخليّة المثيرة والعشاء الرومانسي… والقيام بشيء مختلف.

إليكم قائمة بالأفكار الجديدة والفريدة التي تساعدكم على جعل عيد الحب مناسبة مميزة:

1- زوروا متحفًا أو معرضًا فنيًا

إن زيارة هذه الأماكن تتيح لكم توسيع عقولكم سويًا.

2- امضوا ليلتكم في مكان مختلف وغير عادي

لماذا لا تقضون ليلة عيد العشاق في بيت خشبي على شجرة أو في حظيرة فاخرة أو في فندق يطل على البحر؟

3- أحضروا علاجات السبا إلى المنزل

غالبًا ما تكون المنتجعات في عيد الحب مكتظة بالناس. فلم لا تحضرون المدلكات إلى المنزل بعد تهييئه بأجواء رومانسيّة؟

4- شاهدوا عرضًا مضحكًا

لطالما كان الضحك مع الشريك أمرًا ممتعًا، وبالتالي يمكنكم مشاهدة مسرحية كوميديّة في ليلة عيد العشاق.

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