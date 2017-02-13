لا تفوت هذه النصائح لــ”عيد حب” لا يُنتسى!!

مقابل كل شخص تراه يحمل علبة من الشكولاتة وباقة من الورد نهار عيد الحب، تسمع شخصًا يتذمر من ابتذال هذا العيد وسطحيته. ولذلك هناك طرق عديدة لتتخطى هدايا الشوكولاتة والورود “الكليشيه”، وتحتفل بعيد حب لا ينتسى. أظهر لشريكك في 14 شباط كم أنك تحبه فعلًا.

أولًا: أظهر لشريكك أنك تعرفه جيّدًا

* تذكّر الأمور البسيطة التي يقولها

* إحتفل “بعيد الحب” على طريقة شريكك

* إسأل نفسك كيف تجل هذا اليوم يختلف عن الأيام الأخرى

ثانيًا: خطط لهذا اليوم المميز

* إمنح نفسك وقتًا كافيًا للتحضير

* اختر أمورًا تجعل نهاركما أسعد

* تأكّد من توافر شريكك حتى ولو كنت تريد مفاجأته

ثالثًا: اختر الهدية المثالية

* استشر حبيبك بشأن الهدية

* اختر ما إذا كنت تريد شراء الهدية او تحضيرها.

* اختر هدية تتناسب مع ذوق حبيبك

* أكتب رسالة تنبع من عمق اعماق قلبك

* أخبر حبيبك عن مشاعرك تجاهه بكل صدق وشفافية

* انتبه للغة جسدك

wikihow- ترجمة ماريا الحلو الديار