أغنية كاظم الساهر “غمازتك” تتجاوز المليون مشاهدة

خلال فترة وجيزة من طرحها، تخطت أغنية “غمازتك” للفنان كاظم الساهر حاجز المليون مشاهدة على موقع youtube ، الأغنية من كلمات الشاعرة الإماراتية (جموح)، الحاضرة بقوة على الساحة الغنائية خلال العامين الماضيين، حيث قدمت للساحة عدداً من الأعمال المميزة بأصوات أبرز نجوم الأغنية العربية، ومنهم راشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وماجد المهندس ووليد الشامي وصلاح الزدجالي، وقد حظيت إبداعات (جموح) بقبول كبير لدى عشاق الأغنية الرومانسية.

“غمازتك” من ألحان الفنان عادل عبدالله وإنتاج شركة الخوار للإنتاج الفني بإشراف من الشاعر علي الخوار، وقد تم التسجيل بإدارة مهندس الصوت حسين بركات ووزعها موسيقياً محمد صالح.

