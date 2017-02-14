رامي عياش…امرأة سلبت عقله فتزوجها!

بمناسبة عيد الحب، يرغب بعض معجبي الفنانين بالتعرّف إلى كيفية التعارف بين الفنانين وزوجاتهم، ومن بينهم الفنان رامي عياش.

البوب ستار رامي عياش متزوج من مصممة الأزياء داليدا عياش التي كانت من أشد معجباته حينما التقيا على العشاء في منزل لدى صديق مشترك بينهما وهو الملحّن سليم عساف، وحينها أخبر سليم صديقه رامي بأنّ هناك فتاة معجبة به وهي داليدا فظن عياش أنها كأي معجبة أخرى لكن ما إن رآها حتى شعر بإحساس جعله ينجذب إليها قبل أن يتحول هذا الإعجاب الى حب فزواج وأنجبا خلال العام المنصرم مولودهما الأول رام.

(نواعم)