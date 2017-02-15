احذروا ايها الرجال…ستنقرضون قريبا؟

أعلن علماء أن عدد الرجال في العالم انخفض خلال المئة سنة الماضية بصورة ملحوظة.

ويعتقد العلماء أن سبب هذا الانخفاض يعود الى خاصية “الكروموسومات” “Y” التي تتميز بهشاشتها، والى التغيرات الحاصلة في الوسط المحيط والتي تضعفها وتحطمها، في حين أن “الكروموسومات” الأنثوية “X” أمنع منها بكثير.

وقد تم توضيح سبب انخفاض عدد الرجال بواسطة التيلوميرات الموجودة في جسم كل انسان.

هذه التيلوميرات تتقلص وتضعف مع مرور الزمن، في حين أن لدى المرأة مجموعتين من “كروموسومات” “X”، لذلك عند تلف احداها تحل الثانية محلها فوراً.

أما الرجال فليس لديهم مجموعة “كروموسومات” احتياطية، مما يسبب انخفاض عددهم، وترى حساسبات العلماء أن الرجال سينقرضون بعد مضي 5 ملايين سنة.