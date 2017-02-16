لماذا تقع النساء في شباك الرجل “النسونجي”؟!

يكون بعض الرجال متمرسين على صيد النساء، ولديهم مبدأ واحد في حياتهم وهو امرأة واحدة لا تكفي!

نعلم جميعاً أن مثل هذا الرجل لا يصلح لبناء علاقة ثابتة أو يكون أباً وزوجاً تستند عليه زوجته وتشعر معه بالأمان، ولكن هذا النوع من الرجال يجعل بعض النساء تنجذب إليه وتقع في شباكه دون معرفة شخصيته الحقيقية، ما يجعلنا نتساءل عن الأسباب والدوافع وراء ذلك.

فوفقاً لما جاء في مجلة “بولد سكاي” النسائية، هناك بعض الأسباب التي أدركها علماء النفس، ولكن قبل أن نذكرها لك تذكري حقيقة واحدة أنه رجل غير شريف متلاعب ونسونجي لا يستحق أن يدق له قلبك رغم أنه يبدو جذاباً ومثيراً ودائماً ما يظهر في ظروف غامضة وساحرة.

وتزعم العديد من استطلاعات الرأي أن لهذا الرجل سحر خاص من نوع غريب، مجرد وجوده بجوارك وتصرفاته التي تجعلك تهتمين به أكثر من الرجل العادي، فهو يعلم ما تحب المرأة أن تسمع ولديه موهبة انتقاء الكلمات ويعرف أين السبيل ليدخل قلب المرأة.

شخصيته جذابة تملك مفاتيح الثقة والقوة ويتعمد عمل المواقف التي تلفت انتباهك إليه، كما يعرف كيف يجعلك تشعرين بوجوده فهو يملك خيوط اللعبة ويعرف كيف يصنع الشبكة التي يتصيدك بها، كما يعرف كيف يلعب بعقلك ويقنعك بأنك أجمل جميلات العالم.

ولديه موهبة التحدث وعباراته مثيرة للاهتمام، ما يجعلك تعتقدين أن لديه شيئاً ما يجعله متفرداً وجذاباً، لديه دراية واسعة بما تحبين وما يجعلك تستمتعين بالحياة وأنت معه، وهو ما يدفعك لرفض كل القيود لتبقي بجواره.

هذا الرجل مثير وغامض إلى حد كبير، وبالتالي لا تتمكنين من التنبؤ بما يخبئه في صدره وما يمكن أن يفعله فيما بعد، وهو بهذا الأسلوب يحقق أهدافه بسهولة، كما يهتم بمظهره فهو منمق وأنيق، وبهذه العوامل يكمل كل الجوانب التي تجذب الآخرين إليه.

وتزعم دراسة أن الرجل الذي تحيط به النساء يكون له تأثير كبير على النساء الآخريات، ما يعزز من جاذبيته وقيمته لديهن.

ولكل ما سبق حذاري سيدتي أن تنجذبي لمثل هذا الرجل، حيث تتلون وفقاً لألوان البيئة المحيطة بها، ولا يغرك وجود الجميلات حوله، نعلم أنه مثير للاهتمام ولكن مجرد الاقتراب منه يمثل خطورة كبيرة عليك.

(فوشيا)