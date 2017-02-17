بالصور:جمال ابنتي جورج قرداحي… لا يُصدق!

دلال ديب

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي صور باميلا وباتريسيا ابنتي الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، مشيرين عبر التعليقات إلى جمالهما الطبيعي المميز.

وقرداحي متزوج من السيدة إيدا وله 3 أولاد هم غابرييل وباتريسا وباميلا.

تعليقات الفيسبوك