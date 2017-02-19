“الشقيقتان” ينطلق بنسبة مشاهدة مرتفعة جداً

انطلق مسلسل (الشقيقتان) قبل أيام عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال Lbci، ليحقق منذ حلقته الأولى نسبة مشاهدة مرتفعة جداً، بحسب مختلف الإحصاءات، كما يحتل يومياً خلال عرض حلقاته المراتب الأولى ضمن قائمة أكثر العبارات تداولاً على الـTwitter، مع كمّ تعليقات إيجابية جداً لمتابعي العمل في لبنان والعالم العربي.

العمل الذي يخرجه سمير حبشي، وكتبته كلوديا مرشليان، وإنتجته شركة Eagle Films\جمال سنان، تدور أحداثه حول الحقد والقسوة والغيرة والرغبة بالإنتقام لدى أبطال العمل ونتائج هذه الحالات على حياة كل شخصية.

(الشقيقتان) بطولة نادين الراسي، باسم مغنيّة، مازن معضّم، سارة أبي كنعان، جوزف بو نصّار، رولا حمادة، نهلا داوود، رندا الأسمر، زينة مكي، نيكولا مزهر، طوني مهنا، ماري أبي جرجس، سيرينا الشامي، جمال حمدان، حسان مراد، جوي الهاني وغيرهم من نجوم الدراما اللبنانيّة، ويُعرض من الإثنين الى الجمعة الساعة 8:40 بعد نشرة الأخبار المسائيّة على ال”LBCI” وال”LDC”.