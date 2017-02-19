انجاز ضخم جديد لوائل كفوري..فما هو؟

حقق النجم اللبناني وائل كفوري انجازاً جديداً في مسيرته الغنائية وذلك بعدما تفاجأ بتكريم القيمين على تطبيق انغامي العالمي له، اثر تجاوز عدد المستمعين لاغانيه على هذا التطبيق اكثر من 100 مليون استماع.

وفي نهاية الحلقة المباشرة من “اراب آيدول” سلّم تطبيق انغامي النجم وائل كفوري الجائزة التكريمية بعد حصوله على نسبة استماع تخطت الـ 100 مليون. واحتفل الجميع في كواليس “اراب آيدول” بهذه المناسبة السعيدة، حيث اكد “ادي مارون” ان هذا التكريم يضيف الى نجومية “كفوري” ولكن هذه المرة بالارقام لأنه نجم كبير ولتثبت الارقام انه في الطليعة.

بدوره شكر الكفوري انغامي وقال “الحياة كلها انغام، هناك الجميل والنشاز والتقليد وهناك انغامي وهي نغم كل فنان ورفيقة الفن في الوطن العربي باجمعه. وشكر نجم “الغرام المستحيل” مرة ثانية انغامي. وتمنى ان يبقى التطبيق السباق بكل شيء اسمه نغم. اضغط هنا

هذه الارقام ليست سوى دليل على نجومية ملك الرومنسية حبيب الجماهير وشفيع العشاق ولم نتفاجأ بهذه الارقام لاننا ندرك كم ان الاعمال التي يقدمها قيمة وجيدة وتضيف الى الفن اللبناني وتبقى راسخة في ذهن الجمهور العربي لفترة طويلة اضافة الى ان الطلب على “الكفوري” لاحياء الحفلات والمهرجانات دليل اضافي على نجاح هذا الفنان الاستثنائي بصوته وكاريزماته ووسامته واخلاقه واغانيه.

بصراحة