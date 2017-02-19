لهذه الأسباب تصرخُ المرأة!

دلال ديب

معظم الرجال يتذمرون من صراخ زوجاتهم المزعج في البيت، لكن هذا الصراخ تنفيس لأحاسيس دفينة في قلب الزوجة وقد يعبر صراخها عن أسباب كثيرة منها:

1- لأنها مضغوطة بالمسؤوليات.

2- لأنها غير قادرة على الموازنة بين بيتها وعملها وتريد أن تنجح وبامتياز في الجانبين.

3- لانها تريد المثالية: زوج محب/ اولاد مؤدبون متفوقون / بيت نظيف / نجاح في علاقاتها العامة.

4- لأنها تعاني من جفاف عاطفي.

5- لأنها مهملة من الشريك.

6- قد تمر باضطراب هرموني والتزامات.

7-ربما تتبع حمية غذائية وحرمان من طعام تحبه.

8- لانها محبطة ولم يشرها زوجها أنه سعيدٌ معها وأنه اكتفى منها.

9- لأنه لا يسألها عن حالها كل يوم. فهذا السؤال سيسقط عنها كل الاعباء وستشعر بالهدوء والسكينة.

10-ضياع طموحها المستقبلي والمهني وفرص تعليمها وهو يعني لها الكثير.

11-جلوسها في البيت مع اﻻوﻻد فترة طويلة دون راحة يؤدي الى اختناقها:

(وكالات)

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