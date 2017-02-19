لهذه الأسباب تصرخُ المرأة!

معظم الرجال يتذمرون من صراخ زوجاتهم المزعج في البيت، لكن هذا الصراخ تنفيس لأحاسيس دفينة في قلب الزوجة وقد يعبر صراخها عن أسباب كثيرة منها:

1- لأنها مضغوطة بالمسؤوليات.

2- لأنها غير قادرة على الموازنة بين بيتها وعملها وتريد أن تنجح وبامتياز في الجانبين.

3- لانها تريد المثالية: زوج محب/ اولاد مؤدبون متفوقون / بيت نظيف / نجاح في علاقاتها العامة.

4- لأنها تعاني من جفاف عاطفي.

5- لأنها مهملة من الشريك.

6- قد تمر باضطراب هرموني والتزامات.

7-ربما تتبع حمية غذائية وحرمان من طعام تحبه.

8- لانها محبطة ولم يشرها زوجها أنه سعيدٌ معها وأنه اكتفى منها.

9- لأنه لا يسألها عن حالها كل يوم. فهذا السؤال سيسقط عنها كل الاعباء وستشعر بالهدوء والسكينة.

10-ضياع طموحها المستقبلي والمهني وفرص تعليمها وهو يعني لها الكثير.

11-جلوسها في البيت مع اﻻوﻻد فترة طويلة دون راحة يؤدي الى اختناقها:

(وكالات)