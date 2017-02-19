ماذا قال عابد فهد عن منى واصف؟

وقع النجم السوري عابد فهد عقود انضمامه رسمياً لمسلسل “اوركيديا” للكاتب عدنان العودة و المخرج حاتم علي و إنتاج شركة “إيبلا” للمنتج هلال أرناؤوط.

وعلى عكس ما قيل عن الشخصية التي سيؤديها عابد فهد في العمل وهي الملك الجنابي فإن الشخصية التي أسندت إليه هي شخصية “سيف العز” وهو المسؤول الأمني الذي يتابع شؤون الناس حيث زرع جواسيس بين الناس ينقلون له كافة الأخبار،

ما خلق له الكثير من العداوات فيقرر مواجهة الجميع كما يكيد المكائد للوزير الأول في مملكة أشوريا “براء الحكيم” الذي يؤدي دوره النجم السوري سلوم حداد فيعيشان صراعاً كبيراً ربما يفضي إلى مواجهة كبرى و لكن كل ذلك تحت سيطرة الملك الجنابي الذي يؤدي دوره النجم جمال سليمان.

ويشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم جمال سليمان، باسل خياط، سامر المصري و غيرهم حيث يعد من أضخم إنتاجات الدراما العربية للموسم المقبل وقد تجاوزت ميزانيته خمسة ملايين دولار.

وعلمت نواعم أن عابد قد أطال لحيته خلال الفترة الأخيرة وربما غيّر لونها ولون شعره حيث يعيش عدة تجارب للشخصية بينه و بين نفسه و يختار اللوك الذي من الممكن أن يظهر به في المسلسل وخصوصاً أن العمل لا ينحصر في إطار تاريخي معيّن أو حقبة معينة وبالتالي هناك حرية أكبر في اختيار الشكل الذي تظهر به الشخصية.

من جهة أخرى ينتظر عابد انتهاء تصوير المسلسل في رومانيا على أن يكون الكاتب عدنان العودة قد أنهى كتابة فيلم سينمائي بعنوان مبدئي هو “ليس إلا رجلاً كاملاً” ومن المتوقع أن يكون لموسم 2018.

وكان عابد فهد قد وجه معايدة للنجمة السورية منى واصف الذي صادف عيدها قبل أيام حيث وصفها بالسيدة الأولى في الدراما العربية و قال عابد في تعليق نشره على صفحته الرسمية فايسبوك “مقامك كبير و عيدك كبير.. كل عام وأنت السيدة الأولى في الدراما العربية”.

نواعم