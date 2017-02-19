نادين الراسي بفستانٍ أبيض قصير.. وهذا ما قالته!

نشرت الممثلة نادين الراسي، صورةً لها عبر “اسنتغرام” بفستانٍ أبيضٍ قصير أظهر مفاتنها، وأرفقتها بتعليق: “من الذي قال أنَّ فصل الصيف قد انتهى. أحبُّ الصيف في كلِّ الأوقات، وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوعٍ سعيدة أحبائي”.

