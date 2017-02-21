بالفيديو:“أرابز جوت تالنت” ينطلق بحملة ضخمة..

إستعداداً لإنطلاق الموسم الخامس من “أرابز جوت تالنت” في الرابع من شهر آذار/مارس المقبل، أطلقت صفحات البرنامج الإلكترونية الرسمية حملة دعائية واسعة سرق من خلالها نجوم لجنة التحكيم كل الأنظار نحوهم.

شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم وفي الفيديو الدعائي الخاص بها ظهرت في كواليس مسرح البرنامج وهي تقول: “ما تخاف من الخوف، لو ما قدرت تطير ركوض”.

أمّا العميد علي جابر فيطلّ على شباك أحد صفوف التعليم ويقول: “بيقولولك خليك والفرصة بتجي لعندك إيه خليك ما حدا رح يجي لعندك” والممثل الكوميدي أحمد حلمي وأثناء تجوله في أحد الشوارع الفقيرة فيقول: “صدقني الدنيا أوسع من حدود عينيك”.

ويبدو واضحاً من الحملة الضخمة التي ترافق إنطلاق البرنامج بأن الموسم الجديد سيكون صاخب بالمواهب والمشتركين الذين يمتلكون قدرات مميّزة ويرغبون بإظهرارها أمام العالم بأسره.

نفيد بالذكر أن برنامج “أرابز غوت تالنت” حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية جداً وضعته ضمن قوائم أقوى برامج إكتشاف المواهب العربية الترفيهية.

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