بالفيديو:ما هو جديد مايا دياب وعلى ماذا حافظت؟

تحقق النجمة اللبنانية مايا دياب نجاحاً واسعاً بأغنيتها الجديدة “كده برضه” التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب منذ أسابيع قليلة بفكرة جديدة ومختلفة إستعانت فيها بمشاهد حقيقية من إحتفالية عيد ميلادها.

الأغنية تحصد وحتى اليوم إنتشاراً واسعاً في صفوف الجمهور وتحتلّ مراتب متقدّمة في سباقات الإذاعات ومنها سباق “أغاني أغاني” الذي حافظت فيه على المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي.

ومن المعروف أن أغنية “كده برضه” صدرت ضمن ألبوم مايا دياب الأخير My Maya وهي من كلمات مؤمن راجح، ألحان محمد راجح وتوزيع هادي شرارة أمّا الفيديو كليب فحمل توقيع المخرج اللبناني جو بو عيد.

نفيد بالذكر أن مايا دياب تضع حالياً لمساتها الأخيرة على مجموعة من الأغنيات الجديدة حيث من المقرر أن تفرج عن واحدة منها تتعاون فيها مع النجم والفنان الشامل زياد برجي.

لمشاهدة فيديو كليب “كده برضه”:



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