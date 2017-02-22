بالفيديو: اشكال وتضارب داخل السينما.. ماذا حدث في “Citymall”؟

في حادثة تطرح مجموعة اسئلة عن دور عناصر الامن المتواجدين داخل المراكز التجارية، تعرض شاب للضرب المبرح داخل صالة السينما في الـ Citymall.، وذلك لانه طلب بعض الهدوء فقط اثناء مشاهدة الفيلم.

في التفاصيل بحسب ما نشرتها صفحة “عديلة” على “فيسبوك”، فان مجموعة شبان دخلوا الى القاعة وبدأوا بافتعال الضجة وازعاج المشاهدين الآخرين، إلى أن قام أحد الموجودين في الصالة باسكاتهم، دفاعاً عن حقه بمشاهدة الفيلم من دون إزعاج كأي إنسان متحضّر. فوقف أحد الشبان معترضاً وقال له: “عم تحكي معي هيك؟ أنا بنص عقل.” وثم أكمل إزعاجه. فاستُدعي أحد رجال أمن الصالة الذي دخل وطلب منه السكوت وإلا سوف يضطر لإخراجه.

مضى وقت الفيلم من دون أي حادث آخر يذكر، وإذ يفاجأ روّاد الصالة عند نهاية العرض بدخول مجموعة من الشبان حاملين العصي، وانضمامهم إلى مسبب الإزعاج، وانهالوا بالضرب والشتائم على الشاب الذي قام باسكات صديقهم، وشخص آخر كان بجواره، وسلبوا بعض مقتنياتهم الثمينة.

وعرضت قناة “OTV” فيديو من داخل قاعة السينما أثناء وقوع الاشكال.

