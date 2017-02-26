بالفيديو:حتى النحل يلعب كرة القدم!

أظهرت دراسة جديدة قدرات تعلم غير متوقعة للنحل، بعدما كشف علماء بريطانيون تدريب النحل على لعب كرة القدم، والمكافأة ستكون قطع حلوى.

ووضع باحثو الدراسة، النحل على منصة ودربوهم على تحريك كرة صفراء من الحافة إلى المركز، وعند نجاحهم يُـفتح الباب المسحور، مطلقاً محلول سكر شهي ليكون بمثابة جائزة لهم.

وقال المشرف على المشروع البروفيسور، لارس تشيتك، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن هذه الدراسة تضع المسمار الأخير في نعش فكرة أن العقول الصغيرة تجبر الحشرات على امتلاك مرونة سلوكية محدودة وقدرات تعلم بسيطة فقط.

وتقوم هذه الدراسة على دراسات سابقة توضح أن النحل بإمكانه سحب الروافع والسلاسل للوصول إلى الطعام، ولكن الدراسة الجديدة توضح، لأول مرة، أن بإمكان النحل أداء سلوك لا يرتبط بعاداتهم الطبيعية في البحث عن الطعام.

