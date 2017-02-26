بالفيديو:”ملعونة الحرب” ابكت نانسي عجرم بالحلقة الاخيرة من “اراب ايدول”؟

قدم المتسابقين الثلاثة المؤهلون للنهائي عمار محمد من اليمن، ويعقوب شاهين، وأمير دندن من فلسطين أغنية تحمل عنوان “ملعونة الحروب”، وذلك برفقة باقي المتسابقين الـ 13 الذين تأهلوا لمرحلة العروض المباشرة، وانهارت نانسي عجرم بالبكاء على هذه الأغنية.

