بالفيديو: بصراحة مع نجوم “اراب ايدول”..قبل ساعات من الحلقة الختامية

أمير دندن، يعقوب شاهين وعمّار محمّد، ثلاثة مشتركين تأهّلوا بتصويت الجمهور إلى الحلقة النهائية من برنامج المواهب “اراب آيدول”. وبعدما تجاوزوا كل الصعوبات والمنافسات، بات لقب محبوب العرب في موسمه الرابع من نصيب واحد منهم.

المشتركون الثلاثة يكشفون ما يخططون له للمواجهة الأخيرة، وكيف حصّنوا أنفسهم للوصول إلى المنافسة الحاسمة وذلك في مقابلة خاصة مع الاعلامية باتريسيا هاشم ضمن برنامجها “بصراحة” بثت اليوم السبت الساعة الواحدة ظهراً عبر اثير اذاعة “فايم اف ام” قبل ساعات من الحلقة الختامية.

اليكم اللقاء الحصري مع نجوم “اراب آيدول” الموسم الرابع يعقوب شاهين، عمار محمد وامير دندن قبل ساعات من اعلان الفائز باللقب.



بصراحة